Sede do Detran de Joinville vai mudar de local em agosto



O Detran de Joinville vai mudar de local em agosto, trazendo não apenas uma nova sede, mas também melhorias no atendimento ao público. A repórter Isabela Corrêa traz as informações ao vivo, explicando como essas mudanças irão beneficiar os cidadãos de Joinville. Saiba mais sobre as novas instalações e as atualizações nos serviços prestados.

