Secretário de Saúde visita Araxá e anuncia investimentos para melhorar a saúde da cidade
22/08/2024 - 08h55 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h12 )



A visita do Secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, em Araxá destacou a situação crítica dos atendimentos de alta complexidade na cidade. Atualmente, os moradores de Araxá que necessitam de atendimento médico mais especializado precisam se deslocar até Uberaba, a cerca de 100 quilômetros de distância. Durante sua agenda, Baccheretti visitou o terreno onde será construído o Hospital Municipal de Araxá e o local onde funcionará a futura base do SAMU, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ele também esteve na Santa Casa, que responde por mais de 80% das internações e procedimentos do SUS em Minas Gerais, acompanhando a chegada de um mamógrafo e anunciando investimentos de mais de 7 milhões de reais para a unidade.

A visita teve como objetivo entender os desafios enfrentados pela saúde pública em Araxá e buscar soluções para evitar que os moradores precisem sair da cidade em busca de tratamento de alta complexidade. A superintendente regional de saúde e a secretária de saúde do município também participaram das discussões, destacando a falta de leitos em Araxá e a dependência da estrutura hospitalar de Uberaba como os principais problemas a serem resolvidos.

