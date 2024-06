Secretário de Luzerna morre em acidente de carro

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

O Secretário de Obras e Serviços do município de Luzerna, Itamar Tonetto, morreu em um grave acidente de trânsito. O acidente ocorreu na SC-150, entre Luzerna e Água Doce, quando o carro da prefeitura que ele dirigia saiu da pista e capotou às margens da rodovia. Segundo a Polícia, Tonetto não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Um passageiro de 28 anos que estava com ele sofreu lesões graves e foi levado ao hospital por familiares. Conforme o Corpo de Bombeiros, o veículo caiu cerca de 50 metros da rodovia. As causas do acidente ainda não foram informadas. Em homenagem, a Prefeitura de Luzerna decretou luto oficial de três dias.

