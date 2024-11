Secretaria de Agricultura será liderada por Antídio Lunelli, confirma Jorginho Mello Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 18/11/2024 - 08h20 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h18 ) twitter

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, confirmou a nomeação de Antídio Lunelli para a Secretaria de Agricultura, reforçando a presença do MDB em seu governo com novos espaços estratégicos. Durante a semana, o governador também embarca para o Chile, onde participa do Santa Catarina Day, evento que busca estreitar laços comerciais internacionais. Upiara Boschi analisa o impacto político dessas decisões e as perspectivas para o governo estadual nos próximos meses.

