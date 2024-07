Seca em Minas Gerais: mais de 90 cidades em situação de emergência | Manhã Total

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Com o reconhecimento federal por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e da Defesa Civil Nacional, os municípios de Minas Gerais podem solicitar recursos para ações de defesa civil. Esses recursos incluem a compra de cestas básicas, água mineral, refeições para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório. Essa ajuda é crucial para as cidades afetadas pela seca prolongada que provoca um grave desequilíbrio devido à falta de chuvas.

De acordo com a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), a seca é uma estiagem prolongada, que ocorre por um período suficiente para causar um desequilíbrio grave. Atualmente, noventa e cinco cidades de Minas Gerais estão em situação de emergência devido à seca, sem chuvas há quase dois meses. Entre essas cidades estão Brasilândia de Minas, no noroeste do estado, Almenara e Jequitinhonha.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a região do Triângulo Mineiro está em perigo potencial devido à umidade relativa do ar muito baixa, emitindo um alerta amarelo e laranja. Isso significa que o índice de umidade está entre 30% e 20%, enquanto o ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é de 60%. Em Uberlândia, a temperatura deve chegar aos 29 graus; em Monte Alegre de Minas, a máxima também deve ser de 29 graus com umidade relativa de 25%; e em Frutal, a máxima prevista para hoje é de 31 graus, com umidade relativa do ar de 20%. Combinando o calor com a baixa umidade do ar na última semana do outono, é essencial manter uma boa hidratação e alimentação saudável.

