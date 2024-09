Seca e queimadas pressionam inflação e podem encarecer alimentos Aclr|Do canal Record News no YouTube 10/09/2024 - 15h30 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h02 ) ‌



As questões climáticas, além de afetar a saúde e o meio ambiente, também impactam diretamente no bolso do brasileiro. A inflação dos alimentos está sendo pressionada por esse cenário, podendo ocasionar aumento do preço dos alimentos. Açúcar, café e laranja já registram dificuldades de produção e estão na lista dos mais afetados pela crise ambiental. Felippe Serigati, pesquisador da FGVAgro, analisa a situação.

