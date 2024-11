Sebrae revela: 16% dos empreendedores brasileiros têm entre 18 e 29 anos Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 16/10/2024 - 21h38 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h16 ) twitter

Uma pesquisa recente do Sebrae Nacional revelou que o empreendedorismo entre os jovens brasileiros está em franca ascensão. Cerca de cinco milhões de empreendedores no Brasil têm entre 18 e 29 anos, representando 16% do total de empreendedores no país. Nos últimos dez anos, o número de jovens empreendedores cresceu 23%, mostrando um cenário promissor para a inovação e a criação de novos negócios entre a juventude.

