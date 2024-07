Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

‌



A+

A-

No encontro recente na região oeste de Santa Catarina, a criação de ovinos e caprinos foi tema central. O repórter Geovan Petry discute os principais desafios e demandas do setor, destacando iniciativas do SEBRAE para fomentar a ovinocaprinocultura no estado.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.