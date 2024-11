Sebrae anuncia apoio à digitalização de padarias em Joinville Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 22/11/2024 - 21h44 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Sebrae e a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP) assinaram um importante convênio de R$ 6 milhões em Joinville para impulsionar a digitalização das pequenas padarias do Brasil. O convênio visa transformar as padarias, promovendo o uso de novas tecnologias, e trará um apoio significativo para o desenvolvimento do setor, que representa um importante mercado na economia nacional. Nos próximos dois anos, as padarias terão acesso a ferramentas digitais que ajudarão na gestão e modernização dos negócios, promovendo competitividade e inovação.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.