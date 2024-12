“Se você fosse escravo, seria caríssimo”, homem denuncia injúria racial em boate de BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 02/12/2024 - 15h23 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h51 ) twitter

Um homem negro denuncia ter sido vítima de injúria racial dentro de uma boate no centro de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (01). Segundo o influenciador Douglas de Paula, ele estava no local com amigos, quando foi abordado por um homem que disse “você tem sorriso bonito, se você fosse escravo, seria caríssimo”.

Para a polícia, o suspeito negou a frase racista, mas disse que estava sob efeito de embriaguez e que estava na casa de shows com um amiga. Ele disse ainda que apenas teria dito o sorriso de Douglas é bonito.

“Eu fiquei sem reação. Depois, a amiga dele trouxe ele para me pedir desculpa e, diante de seis pessoas, ele confessou tudo que falou. Ele disse que estudou História na faculdade e que escravos com sorrisos bonitos eram mais caros e por isso estavam me elogiando desse jeito”, contou Douglas.

O influenciador acionou a polícia, que encaminhou o suspeito para a central de plantão digital para prestar esclarecimentos ao delegado. Veja a matéria completa no vídeo acima.

