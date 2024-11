Se você está pensando em viajar, investir ou apenas dar um fôlego nas finanças, fique com a gente! Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 27/11/2024 - 15h44 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com o final do ano chegando, as férias e o 13º salário são aguardados por muitos, representando a oportunidade de descansar ou melhorar as finanças. Porém, se não forem bem planejados, esses recursos extras podem desaparecer rapidamente. Para nos ajudar a aproveitar da melhor forma possível esse dinheiro extra, convidamos o consultor financeiro, doutor em finanças comportamentais, Jurandir Sell. Ele compartilha dicas valiosas para garantir que esse período não seja apenas de descanso, mas também de equilíbrio financeiro no longo prazo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.