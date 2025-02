“ Se sentir realizada é a chave da felicidade” @Comunnicamais com CHRISTINA LEMOS Aclr|Do canal Comunica+ no YouTube 26/02/2025 - 12h53 (Atualizado em 27/02/2025 - 02h33 ) twitter

No novo episódio do Podcast Comunica +, convidei Christina Lemos, uma das jornalistas mais respeitadas do Brasil, para uma conversa imperdível sobre sua trajetória profissional. Christina não é apenas a âncora do Jornal da Record, mas também uma jornalista especializada em política, que possui uma vasta experiência em debates políticos e análises profundas dos acontecimentos nacionais.

Neste episódio eu fiz uma conversa sobre os bastidores de sua carreira, desde seus primeiros passos no jornalismo até ocupar a posição de destaque que tem hoje. Durante nossa conversa, Christina compartilhou histórias inspiradoras, falou sobre os desafios do jornalismo político e revelou estratégias de comunicação em um ambiente tão desafiador para um jornalista como o Congresso Brasileiro.

A entrevista completa está disponível no canal do YouTube. Não perca a oportunidade de explorar os insights que Christina Lemos compartilha sobre a comunicação eficaz, o cenário político brasileiro e os bastidores do jornalismo televisivo. Este podcast é uma verdadeira aula para profissionais da comunicação e todos aqueles interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre a mídia.

Acompanhe essa jornada reveladora e inspire-se com a história de uma das vozes mais importantes do jornalismo brasileiro!

