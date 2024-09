Se apaixonou e sumiu: homem desaparece após avisar família sobre namoro Aclr|Do canal Record RS no YouTube 03/09/2024 - 10h26 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h35 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O desaparecimento de um homem há quase um mês tem preocupado a família. Ele é gaúcho, mas mora no litoral sul de Santa Catarina. E a história vai além, pois dias antes de sumir ele assumiu um namoro com uma mulher e começou a pagar contas dela com promessas de receber bens em troca.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.