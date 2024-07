SC tem fim de semana agitado com convenções partidárias e definições eleitorais Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 26/07/2024 - 19h48 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h23 ) ‌



Neste fim de semana, Santa Catarina vivenciará um período agitado com as convenções partidárias definindo os candidatos para as eleições municipais. As reuniões partidárias, essenciais para o alinhamento das estratégias eleitorais e a escolha dos representantes, prometem movimentar a política local. O repórter Paulo Cesar está acompanhando de perto todas as movimentações e traz ao vivo as informações detalhadas sobre as principais definições e as estratégias dos partidos. Confira.

