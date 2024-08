SC no Ar avalia redução no tempo de deslocamento com o novo Contorno Viário Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 12/08/2024 - 10h54 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h12 ) ‌



No primeiro dia útil de funcionamento do Contorno Viário, o SC no Ar percorreu o novo trajeto para avaliar se a promessa de reduzir o tempo de deslocamento foi cumprida. Os repórteres Felipe Kreusch e Kelly Borges. Andrei realizaram o trajeto tanto pelo Contorno Viário quanto pela BR-101 para comparar as mudanças no trânsito. Acompanhe a cobertura completa e descubra se as expectativas foram atendidas e qual o impacto real para os motoristas da Grande Florianópolis.

