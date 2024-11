SC Mais Inovação: governo lança programa para impulsionar negócios inovadores Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 21/10/2024 - 21h08 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h22 ) twitter

Santa Catarina dá um importante passo em direção à inovação com o lançamento do programa "SC Mais Inovação". Esta iniciativa do governo estadual visa impulsionar negócios que buscam soluções inovadoras para se destacar no mercado. O programa oferece apoio a empreendedores, promovendo a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias que podem transformar a economia local.

