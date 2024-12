SC é destaque nacional no combate ao HIV e Hepatite B: Jaraguá do Sul e Joinville são premiadas Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 04/12/2024 - 20h19 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h12 ) twitter

Este mês de dezembro, duas cidades de Santa Catarina, Jaraguá do Sul e Joinville, receberam premiações nacionais pelo seu esforço no combate à transmissão do HIV e Hepatite B de mãe para filho. Jaraguá do Sul recebeu o selo de eliminação da transmissão do HIV, enquanto Joinville foi premiada com o selo prata para o HIV e o selo bronze para Hepatite B. As cidades são destaque na luta contra a doença, com políticas eficazes de prevenção e conscientização.

