SC discute zonas francas no Uruguai: vice-governadora em missão econômica

A vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm, está em missão internacional em Montevidéu, no Uruguai, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento econômico do estado. Durante sua visita, ela cumpriu uma agenda importante no Ministério da Economia do Uruguai, discutindo a implantação de zonas francas. Paulo Cesar traz todos os detalhes sobre a passagem da vice-governadora pelo Uruguai e os avanços das negociações.

