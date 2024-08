SC debate segurança nas escolas: projetos de lei aguardam discussão na Alesc Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 29/08/2024 - 19h53 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h20 ) ‌



O tema da segurança nas escolas continua a ser uma prioridade em Santa Catarina, refletido na Assembleia Legislativa do Estado. No ano passado, foi aprovado o Projeto de Lei que estabeleceu o Programa Escola Mais Segura. No entanto, atualmente, mais de dez projetos relacionados ao tema ainda aguardam discussão na Alesc. Com um total de 19 propostas sobre segurança escolar, a maioria permanece parada.

