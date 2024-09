SC assume distribuição de medicamento crucial para gestantes de alto risco Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 03/09/2024 - 08h47 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h30 ) ‌



O Governo de Santa Catarina agora é responsável pela distribuição de um medicamento essencial para gestantes de alto risco em Itajaí. A medida visa garantir que as mulheres grávidas que necessitam desse tratamento tenham acesso adequado e contínuo ao remédio. Antes, a responsabilidade estava nas mãos de outro órgão, mas com a mudança, espera-se uma melhoria na logística e na disponibilidade do medicamento. A repórter Juliana Senne traz as informações sobre o impacto dessa decisão na vida das gestantes de Itajaí e o que muda para quem depende desse recurso para a saúde materna. Especialistas comentam os desafios e os benefícios dessa nova gestão.

