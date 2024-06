SC-401, em Florianópolis, terá interdição parcial neste sábado

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Alto contraste

A+

A-

A SC-401, em Florianópolis, será parcialmente interditada neste fim de semana, causando alterações significativas no trânsito local. A repórter Karina Koppe traz todas as informações e orientações ao vivo para os motoristas que utilizam essa importante via. A interdição ocorrerá no sábado (29), e é importante que os condutores fiquem atentos às mudanças e procurem rotas alternativas para evitar congestionamentos e atrasos. Acompanhe a cobertura completa e saiba como se planejar para este fim de semana.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.