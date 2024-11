SC-390: três veículos, incluindo van da banda Nave Som, despencam de ribanceira em grave acidente Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 28/10/2024 - 09h35 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h23 ) twitter

Um grave acidente na SC-390 resultou na queda de três veículos de uma ribanceira, incluindo a van da banda Nave Som, na noite deste domingo em Alto Bela Vista, no Oeste de Santa Catarina. Equipes do Corpo de Bombeiros de Concórdia e Piratuba foram acionadas para atender as vítimas, que totalizam pelo menos 10 feridos, sendo duas em estado mais grave. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital São Francisco de Concórdia. A Polícia Militar Rodoviária está investigando as causas do acidente.

