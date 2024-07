Saúde: prevenção de doenças crônicas não transmissíveis no climatério

Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

‌



A+

A-

A chegada do climatério para as mulheres é repleta de mudanças físicas, sociais e psíquicas. Essa pode ser uma fase bastante desafiadora. Um médico ginecologista de Ribeirão Preto destaca a importância da prevenção das doenças crônicas não transmissíveis - responsáveis por 72% das mortes de pessoas com mais de 60 anos. E esse trabalho de prevenção tem sido feito com a ajuda da inteligência artificial. O dr. Odilon Iannetta, médico reconhecido com três pesquisas inéditas publicadas em revistas científicas internacionais e quase 300 trabalhos em diferentes publicações médicas, traz mais detalhes.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.