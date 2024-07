Saúde Mental Masculina: Desafios, Tabus e Importância da Psicologia Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 15/07/2024 - 16h05 (Atualizado em 16/07/2024 - 01h22 ) ‌



No estúdio, exploramos um tema crucial e muitas vezes negligenciado: a saúde mental dos homens. Junto com a psicóloga Suele dos Santos Silva, discutimos por que o cuidado com a saúde mental masculina ainda é um tabu. Abordamos os desafios que os homens enfrentam ao buscar ajuda psicológica, as barreiras emocionais que precisam ser superadas e a importância fundamental desse cuidado para o bem-estar geral.

