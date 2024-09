Saúde mental: jovens buscam mais atendimentos psicológicos no RS Aclr|Do canal Record RS no YouTube 06/09/2024 - 11h29 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h35 ) ‌



Em cinco anos, o número de atendimentos psicológicos entre jovens pelo Sistema Único de Saúde aumentou 400% no Rio Grande do Sul. Uma tendência que começou com o isolamento durante a pandemia, e que se prolonga até hoje.

