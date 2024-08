Saúde em dia: saiba como manter o nível do colesterol sob controle Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 08/08/2024 - 09h44 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h35 ) ‌



Esta quinta-feira, 8 de agosto, marca o Dia Mundial de Combate ao Colesterol, uma data para refletirmos sobre a importância de manter os níveis de colesterol sob controle. Em Santa Catarina, quase 20% dos moradores enfrentam problemas com colesterol alto, de acordo com a Associação Catarinense de Medicina. O repórter Paulo Mueller traz ao vivo as melhores estratégias e medidas eficazes para controlar o colesterol, abordando mudanças no estilo de vida, dieta e tratamento. Descubra como pequenas ações podem ter um grande impacto na sua saúde cardiovascular e previna complicações associadas ao colesterol elevado.

