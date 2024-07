Saúde Bucal e Estética: Tudo sobre Facetas de Porcelana com dentista a Karine Dalla Vecchia Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 29/07/2024 - 16h25 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h15 ) ‌



Ter um sorriso impecável é um desejo de muitos, e as facetas de porcelana são uma excelente solução para alcançar dentes brancos e alinhados. No entanto, a estética não deve comprometer a saúde bucal. Nessa entrevista, vamos explorar como as facetas de porcelana não só podem transformar a aparência dos seus dentes, mas também desempenhar um papel importante na manutenção da saúde dental.

