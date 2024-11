Saúde: banco de tecidos ajuda quem precisa de transplante Aclr|Do canal Record RS no YouTube 31/10/2024 - 09h17 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h30 ) twitter

Um dos sete bancos de tecidos e ossos do Brasil está no Rio Grande do Sul. Essas estruturas são essenciais para vários tipos de cirurgias ortopédicas e de reconstrução. Mas, assim como os órgãos, dependem de doações.

