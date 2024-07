Sargento da PM morre após ser baleado durante assalto em SP

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

Um sargento da Polícia Militar foi assassinado em uma tentativa de assalto em Carapicuíba (SP). Jean Gaspar D'Angelo estava a caminho do serviço, a apenas duzentos metros do batalhão, quando foi abordado por criminosos. Ao perceberem que a vítima era um PM, os assaltantes dispararam contra o sargento. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O crime deixou a vizinhança assustada, e as equipes da Polícia Militar e Civil estão em busca dos criminosos, que ainda não foram encontrados. A suspeita é que os assaltantes façam parte de uma quadrilha especializada em roubo de motocicletas de alta cilindrada.

