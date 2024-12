Saque de calamidade FGTS é liberado para moradores de Jacinto Machado atingidos por chuvas Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 03/12/2024 - 09h31 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradores de Jacinto Machado, que foram afetados pelas intensas chuvas no início de novembro, já podem solicitar o saque calamidade do FGTS. O processo está disponível para as pessoas atingidas e as informações detalhadas sobre como realizar a solicitação são fornecidas ao vivo pelo repórter Rafael Niéro, direto de Criciúma.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.