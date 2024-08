São Paulo segue em alerta para possíveis focos de incêndio em quase 50 cidades Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 26/08/2024 - 21h25 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h58 ) ‌



Três pessoas estão presas suspeitas de provocar incêndios em áreas de mata nos municípios de Guaracy, Batatais e São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Além disso, 48 municípios continuam em alerta para as queimadas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou a falar na tarde desta segunda (26), que não acredita em uma ação coordenada. A Polícia Federal e a Polícia Civil estão investigando as queimadas.

‌



