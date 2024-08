São Paulo registra umidade abaixo de 20% Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 19/08/2024 - 11h14 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h52 ) ‌



Em São Paulo não há previsão de chuva até o próximo domingo (25). A umidade está abaixo dos 20%. O tempo seco vai ser marcado por calor com temperaturas chegando a 32 graus. No Centro-Oeste, cidades como Brasília, Goiânia, Cuiabá e Campo Grande apresentam umidade do ar abaixo dos 20%. A capital do Mato Grosso registra a menor umidade com 8%. No Sudeste, Belo Horizonte e Curitiba também têm índices baixos de umidade.

