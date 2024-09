São Paulo registra terceiro dia com ar mais poluído do mundo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 11/09/2024 - 11h37 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h06 ) ‌



A cidade de São Paulo enfrenta o terceiro dia consecutivo como a metrópole com o ar mais poluído do mundo. A situação é resultado da combinação de calor, seca e queimadas. Centenas de peixes foram encontrados mortos na represa Billings em São Bernardo do Campo. A Secretaria de Meio Ambiente vai enviar uma equipe para realizar uma visita técnica no local e coletar amostras da água para testes.

