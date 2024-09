São Paulo registra a pior qualidade do ar da semana nesta quarta-feira (11) Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 11/09/2024 - 21h03 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h09 ) ‌



São Paulo registrou nesta quarta (11) a pior qualidade do ar da semana na capital e região metropolitana. Os dados são da Cetesb, a Companhia Ambiental do estado de São Paulo. Segundo boletins divulgados a tarde pela Cetesb, 12 estações da capital e grande São Paulo registraram qualidade do ar muito ruim. Em nove pontos a situação é ruim e em apenas um deles a situação é moderada. A baixa umidade do ar e o calor, tornam o cenário ainda mais preocupante. O acúmulo de poluição e a fumaça provocada pelas queimadas também prejudicam a qualidade do ar.

