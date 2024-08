São Paulo registra a menor temperatura máxima do ano Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 26/08/2024 - 11h51 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Foi registrada a menor temperatura máxima do ano, em São Paulo. A máxima alcançou 13,7 graus. Uma massa de ar polar chegou à região e influenciou as condições climáticas. O céu nublado e a combinação com o ar frio impediram que as temperaturas subissem durante o dia chuvoso. As previsões indicam que as temperaturas devem voltar a se aproximar dos 30 graus no próximo final de semana.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

‌



Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

‌



#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.