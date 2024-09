São Paulo prorroga alerta para incêndios florestais até sábado (14) Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 11/09/2024 - 21h03 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h10 ) ‌



A Defesa Civil de São Paulo prorrogou o alerta para incêndios florestais até sábado (14). Atualmente, há pelo menos dez focos ativos no estado. O capitão Roberto Farina, da Defesa Civil, informou que os focos estão presentes tanto na região metropolitana quanto no interior . Em Barueri, cidade da Grande São Paulo, uma área de mata está sendo afetada pelo fogo. A previsão para esta quarta-feira indica temperaturas de 38 graus e umidade do ar podendo chegar a 20%, devido à falta de chuva na região. O litoral paulista é a única área sem risco iminente de incêndio neste momento.

