São Paulo lidera em infecções por Mpox no Brasil em 2024
28/08/2024 - 15h41 (Atualizado em 29/08/2024 - 02h06 )



De janeiro até o último dia 20 de agosto, a cidade de São Paulo registrou 299 notificações de Mpox. O Rio de Janeiro segue com 171 casos, Belo Horizonte com 44 e Salvador com 29. No total, o Brasil contabiliza 791 casos prováveis ou confirmados da doença. Apenas seis estados brasileiros ainda não têm registro da doença.

‌



