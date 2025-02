São Paulo entra em alerta máximo para a dengue e dados colocam estado em nível de epidemia Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 22/02/2025 - 13h53 (Atualizado em 23/02/2025 - 01h34 ) twitter

São Paulo está em alerta máximo para a dengue, com 303 casos registrados por 100 mil habitantes. Os dados colocam o estado em nível de epidemia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). O governo estadual organizou uma força-tarefa nas cidades do interior para remover entulhos, fiscalizar residências e conscientizar a população. A Secretaria de Estado da Saúde alerta sobre a necessidade de evitar água parada e denunciar locais abandonados.

