São Paulo em alerta: chuvas causam 18 mortes no estado e deixam áreas debaixo d'água Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 02/02/2025 - 23h30 (Atualizado em 03/02/2025 - 01h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neste domingo (2), a cidade inteira de São Paulo voltou a ficar em estado de atenção para alagamentos. Segundo a Defesa Civil, subiu para 18 o número de mortes por causa das chuvas no estado, desde o início do verão. Um motorista de 50 anos morreu afogado depois de ficar preso dentro do carro, que sofreu uma pane no meio da enchente, na noite do último sábado (1º). Ele trabalhava por aplicativo e o passageiro conseguiu sair do veículo.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

TikTok: https://www.tiktok.com/@domingoespetacular

‌



Threads: https://www.threads.net/@domingoespetacular

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #RobertoCabrini #CarolinaFerraz

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.