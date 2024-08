São Paulo confirma dois casos de febre oropouche Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 02/08/2024 - 13h16 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h59 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No estado de São Paulo foram confirmados os dois primeiros casos de febre oropouche. Os pacientes vivem numa região rural do município de Cajati e disseram que não deixaram a cidade no último mês. Ambos já estão recuperados dos sintomas da doença. No mês passado, o Ministério da Saúde confirmou duas mortes pela febre, no interior da Bahia.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

Publicidade

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.