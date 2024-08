SÃO PAULO CLASSIFICADO! ZONA MISTA PÓS JOGO TEM DECLARAÇÃO SOBRE RENOVAÇÃO DE CONTRATO! Aclr|Do canal Voz do Esporte no YouTube 23/08/2024 - 06h58 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h17 ) ‌



O São Paulo fez bem o dever de casa na noite desta quinta-feira ao vencer o Nacional, do Uruguai, por 2 a 0, e se classificar para as quartas de final da Conmebol Libertadores. Com o Morumbis mais uma vez lotado, o Tricolor definiu a vitória com um gol em cada tempo: no primeiro, Bobadilla acertou o ângulo para abrir o placar; no segundo, Calleri desviou de cabeça depois de cruzamento de Wellington Rato e fechou o placar.

