SÃO PAULO 2 X 1 VITÓRIA - MELHORES MOMENTOS | BRASILIERÃO 24ª RODADA - 25/08/2024 Aclr|Do canal Voz do Esporte no YouTube 25/08/2024 - 23h31 (Atualizado em 26/08/2024 - 01h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Neste domingo (25), o São Paulo derrotou o Vitória por 2 a 1, no MorumBIS, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Tricolor saíram com William Oliveira e Erick, em dois belos chutes de fora da área. Enquanto isso, o Leão descontou com Alerrandro, em cobrança de pênalti. Com o placar, o time de Zubeldía fica na quinta colocação, com 41 pontos. O Rubro-Negro é o 17º, com 22 pontos.

#SãoPaulo #CampeonatoBrasileiro #Vitória #jogos #vozdoesporte #brasileirão #aovivoecomimagens #imagens #brasileiro #futebol #aovivo #trending

Baixe o APP do Jogada 10

https://play.google.com/store/apps/de...

‌



melhores momentos São Paulo2 x 1 Vitória, mm São Paulo x Vitória ao vivo, São Paulo x Vitória com imagens, assistir São Paulo x Vitória, voz do esporte, onde assistir São Paulo x Vitória, como assistir São Paulo x Vitória, ver São Paulo x Vitória, assistir São Paulo ao vivo, assistir Vitória ao vivo, ver jogo do São Paulo, imagens do jogo do São Paulo x Vitória, jogo do São Paulo x Vitória, assistir online São Paulo x Vitória, assistir de graça São Paulo x Vitória, imagens boas de São Paulo x Vitória, assistir Brasileirão ao vivo, como assistir São Paulo x Vitória de graça e com imagens, assistir futmax

Acesse www.vozdoesporte.com.br

‌



Instagram: https://www.instagram.com/vozdoesporteoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@vozdoesporte

‌



Kwai: https://www.kwai.com/@redevozdoesporte

X - https://twitter.com/_vozdoesporte

Curta, compartilhe, comente, siga a Voz do Esporte

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.