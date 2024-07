Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Dia de festa para a comunidade da Escola Municipal Maria Edila da Silva Schmidt, em São Leopoldo, na região metropolitana. Ela fica no bairro Rio do Sinos, que foi duramente afetado pela enchente. E é mais uma a reabrir as portas para receber os alunos.

