São José abre programação de Natal neste sábado com Casa do Papai Noel e árvore de 23 metros
29/11/2024 - 10h52 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h14 )

A cidade de São José inicia neste sábado, 30 de novembro, sua programação do Natal Iluminado, com a cerimônia de acendimento das luzes às 19h, acompanhada da abertura da Casa do Papai Noel. A cidade estará repleta de atrações natalinas, que incluem apresentações artísticas, feira de artesanato, food trucks e uma imponente árvore de Natal de 23 metros de altura na Avenida Beira Mar. A programação segue até 30 de dezembro, com decoração espalhada por diversas ruas, incluindo o centro histórico.

