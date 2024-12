São Joaquim comemora 50 anos de imigração japonesa com cerimônia especial Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 02/12/2024 - 12h01 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h38 ) twitter

São Joaquim celebrou neste fim de semana os 50 anos da imigração japonesa na cidade com uma abertura repleta de homenagens e eventos culturais. A celebração contou com a presença do Cônsul Geral do Japão , Yasuhiro Mitsui , além de diversas autoridades locais e pioneiros da imigração japonesa, como Fumio Hiragami . O evento teve como destaque as contribuições da comunidade japonesa para a cidade e a manutenção das tradições culturais. A ACESJ também foi fundamental na organização das festividades, que incluiu apresentações artísticas, músicas e exposições.

