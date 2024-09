São João da Barra registra aumento de mortes no trânsito e preocupa as autoridades Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 10/09/2024 - 17h07 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h44 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O aumento no número de mortes por acidentes em São João da Barra, tem gerado preocupação para as autoridades e, também para a população. A principal causa apontada por especialistas em trânsito é a imprudência dos condutores, que sem o uso de equipamentos de segurança, as consequências são ainda mais graves.

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #sãojoaodabarra #transitoseguro #transito #policiacivl

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.