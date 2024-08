São Francisco do Sul: filhote de cão encontra tratamento após maus-tratos Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 15/08/2024 - 15h10 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h51 ) ‌



Mais um caso de maus-tratos a animais foi registrado na região Norte do estado, desta vez em São Francisco do Sul. Um filhote de cachorro, encontrado com anemia e ao lado de um cão morto, foi resgatado e levado para tratamento veterinário. O estado crítico do filhote chamou a atenção das autoridades e defensores dos direitos dos animais. Acompanhe a reportagem para conhecer mais sobre esse caso de maus-tratos e a condição do filhote resgatado.

