São Bento do Sul recebe mais uma edição da Feistock com descontos de até 70%

A cidade de São Bento do Sul se prepara para receber mais uma edição da Feistock, que acontece de 7 a 10 de novembro. Com mais de 20 mil expositores, a feira promete uma variedade de móveis e itens de decoração com descontos que podem chegar a 70%. Este evento é uma oportunidade única para quem deseja renovar a casa ou encontrar aquele item especial com preços imperdíveis. Para falar sobre o que os visitantes podem esperar dessa edição, contamos com a presença do empresário Jonathan Roger Linzmeyer, que traz detalhes sobre as ofertas e novidades que estarão disponíveis.

