São Bento do Sul recebe Feistock, maior feira de decoração e móveis do Brasil Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 08/11/2024 - 11h42 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Até domingo, 10 de novembro, São Bento do Sul se transforma no epicentro da decoração e design com a Feistock, a maior feira do Brasil dedicada ao setor. Com mais de 100 expositores, o evento traz as mais recentes tendências de móveis e decoração. Não perca a oportunidade de conferir as novidades e transformar seus ambientes com muito estilo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.