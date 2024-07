São Bento do Sul: planejamento para recuperação de cratera aberta por chuvas intensas Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 18/07/2024 - 20h36 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h29 ) ‌



Em São Bento do Sul, o poder público municipal revelou nesta quinta-feira (18), as estratégias e o planejamento para a recuperação da área afetada por uma grande cratera que se formou devido às fortes chuvas dos últimos dias. O repórter Felipe Bambace acompanhou o processo e traz todos os detalhes sobre as ações que serão implementadas para restaurar a segurança e a infraestrutura do local afetado. Confira.

